Metal Gear Solid: cosa significa il titolo della serie Konami?

Nonostante siano passati diversi anni dall'uscita dell'ultimo episodio principale, la serie di Metal Gear Solid firmata Konami continua ad essere tra le più amate di tutti i tempi da parte degli appassionati, che sperano un giorno di rivederla in scena al massimo della forma.

Da tempo si diffondono rumor sul possibile rifacimento di alcuni degli episodi più amati del franchise, come ad esempio un possibile remake di Metal Gear Solid 3 sviluppato da Virtuos, o anche il ritorno in nuova veste del primo capitolo uscito su PlayStation nel 1998. Nella speranza di ricevere presto conferme sull'esistenza di nuovi progetti, torniamo nel campo delle curiosità: sapete cosa significa Metal Gear Solid in italiano?

Facendo una traduzione letterale del nome, viene fuori "Ingranaggio di metallo solido", nome che non ha in verità nessun tipo di significato, ma ha comunque una lunga storia dietro. Il Metal Gear è il nome dato al celebre carro armato bipede visto nella larga maggioranza degli episodi della serie, le cui dimensioni di certo sono decisamente più consistenti rispetto a quelle di un semplice "ingranaggio". Il suffisso "Solid" venne aggiunto a partire dal terzo titolo della serie e serviva a rappresentare il passaggio alle tre dimensioni del franchise dopo i primi due giochi realizzati da Hideo Kojima per MSX2.

Sapete inoltre quanti sono i giochi della serie Metal Gear Solid, in particolare quelli canonici?