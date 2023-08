Metal Gear Solid: un cosplay di Big Boss in mimetica per l'Operazione Snake Eater

L'abbandono del papà Hideo Kojima sembrava aver definitivamente spento il franchise, ma Metal Gear Solid è ancora vivo e vegeto e sta per tornare con un capitolo attesissimo dai veterani. L'annuncio di Metal Gear Solid 3 Delta ha letteralmente mandato in visibilio il pubblico, che non vede l'ora di affrontare l'Operazione Snake Eater.

I remake di Metal Gear Solid partono dal terzo capitolo, ma questa non è una scelta casuale da parte di Konami. Gli eventi del terzo episodio sono infatti i primi a svolgersi cronologicamente, ambientati nel 1964, ovvero oltre 40 anni prima di Metal Gear Solid. Per i nuovi arrivati, dunque, è il punto d'inizio perfetto.

In Metal Gear Solid 3 Delta i giocatori si ritroveranno al fianco di Naked Snake, colui che in futuro verrà conosciuto con il nome leggendario di Big Boss. Snake dovrà affrontare un importante missione di spionaggio. Di ritorno a Tselinoyarsk dopo la Missione Virtuosa, per l'Operazione Snake Eater dovrà salvare Sokolov, distruggere lo Shagohod e uccidere Volgin e The Boss, la sua maestra.

Per lanciare questo remake e la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 che uscirà anche su PS4, Konami ha dato vita a una campagna promozionale che ha coinvolto anche il cosplayer Taryn. L'artista ha condiviso un suo cosplay di Big Boss da Metal Gear Solid 3, in mimetica camo e pronto a lanciarsi nell'Operazione Snake Eater.