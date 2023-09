Metal Gear Solid: un cosplay di Meryl vi offre una razione

L'attesa per il remake di Metal Gear Solid 3 si fa frenetica, ma Delta Snake Eater non arriverà presto. L'uscita di questo rifacimento dell'avventura nell'Unione Sovietica di Big Boss è ancora un'incognita, anche se è comunque certa la finestra temporale. Il titolo Konami farà il suo debutto nel 2024, a vent'anni di distanza dall'originale.

Gli appassionati della serie creata da Hideo Kojima, ora non più in Konami e alla guida della sua creatura, non hanno però di che temere. A fine ottobre uscirà il volume 1 della collection di Metal Gear Solid, una remastered che non solo include i primi tre capitoli della storia, ma anche i classici Metal Gear. In arrivo su PC, Xbox Series X/S, Switch, PlayStation 5 e 4, permetterà ai fan di riscoprire il mito e il percorso di Solid Snake.

Nel corso di questa collection, i giocatori incontreranno Meryl Silverburgh. Apparsa nel primo Metal Gear Solid del 1998, è una giovane e inesperta soldatessa imprigionata a Shadow Moses. Liberata dalla prigionia da Solid Snake, si innamorerà di lui diventando una sua preziosa alleata. Riappare poi anche nel quarto capitolo, Guns of the Patriots, dove la ritroveremo molto più forte e sicura di sé.

In questo cosplay di Meryl da Metal Gear Solid la vediamo pronta a offrirci una razione Calorie Mate per ripristinare parte della nostra salute. Rossa e in canotta scura, a interpretarla è la cosplayer Angela Bermudez.