Metal Gear Solid: un cosplay di Quiet letale da Cryptic Jinx

L'annuncio recente di Metal Gear Solid: Delta Snake Eater ha riacceso l'interesse della community nei confronti della saga di spionaggio tattico creata da Hideo Kojima. In attesa di poter tornare nei boschi dell'Unione Sovietica al fianco di Naked Snake, la celebre cosplayer Cryptic Jinx ci riporta a vivere l'ultimo episodio uscito.

Di ritorno a Tselinoyarsk a distanza di una settimana dagli eventi dell'Operazione Virtuosa, questa volta Naked Snake ha l'obiettivo di salvare Sokolov, distruggere Shagohod e uccidere il colonnello Volgin e la traditrice The Boss, sua vecchia maestra. Dobbiamo però metterci alle spalle gli eventi dell'Operazione Snake Eater per andare più avanti con la storia.

In Metal Gear Solid V: The Phantom Pain i giocatori della saga Konami fanno la conoscenza di Quiet, una tiratrice scelta esperta e sensuale che fa da spalla a Venom Snake. Quiet viene presentata come un'assassino della XOF che ha l'ordine di eliminare Big Boss, il protagonista di Metal Gear Solid 3. Il suo tentativo fallisce e la donna sopravvive solamente grazie alla terapia Skull Face, a causa della quale deve tuttavia esporre il suo corpo alla luce solare. Metal Gear Solid V è uno dei titoli più venduti della saga e il contributo di Quiet è innegabile.

Anche in questo cosplay di Quiet da Metal Gear Solid V la vediamo, in due scatti fronte e retro, con gli abiti strappati per potersi esporre alla luce avviando i processi di fotosintesi che le permettono di restare in salute.