Metal Gear Solid: un cosplay di Quiet, tiratrice scelta silenziosa e mortale

A distanza di ben due decenni dall'uscita originale su PlayStation 2, nel 2024 farà il suo sontuoso ritorno Metal Gear Solid 3. Konami è impegnata infatti con il remake del terzo capitolo, quello che porta gli appassionati al fianco di colui che poi verrà conosciuto come Big Boss e che in quel periodo fu impegnato con l'Operazione Snake Eater.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater porterà i giocatori in un passato in piena guerra fredda. A riportarci ai tempi della missione Virtuosa e della lotta con il colonnello Volgin e The Boss è la cosplayer Eva Hiyartist.

In questo cosplay di Quiet da Metal Gear Solid V è la tiratrice scelta affiliata a Diamond Dogs a prendersi i riflettori. Ma in che modo Quiet è legata al terzo capitolo della saga? Prima di venire sconfitta e recuperata da Venom Snake, Quiet fu incaricata di eliminare Big Boss sotto le vesti di assassino della XOF. Quando si apprestò a compiere la sua missione all'ospedale di Dhekelia, tuttavia, quasi ci rimise la vita. Fu allora che divenne vittima della terapia parassitaria di Skull Face.

Nell'interpretazione dell'artista vediamo Quiet immersa nella vegetazione di una foresta imbracciando il fucile da cecchino per decimare le fila nemiche. Sapete che Metal Gear Solid V è il gioco più venduto della saga?