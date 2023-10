Metal Gear Solid: un cosplay di Raiden letale in versione cyborg ninja

In attesa di Metal Gear Solid Delta Snake Eater, il remake del terzo capitolo che porta Naked Snake a diventare il leggendario Big Boss, gli appassionati potranno fare un salto indietro nel tempo vivendo la trilogia originale creata dal maestro Hideo Kojima. Il cosplayer Oh Hai Bonzai è pronto a gettarsi nell'universo narrativo di Metal Gear Solid.

Anche senza più Kojima alla guida, Konami è pronta a rilanciare la serie. A fine ottobre 2023 Metal Gear Solid Master Collection Vol 1. arriverà su PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC e Switch. Attraverso la remastered in HD dei primi tre capitoli i giocatori di nuova generazione potranno scoprire l'avventura di Snake dalle origini fino all'episodio che poi subirà un totale remake. Gli appassionati potranno dunque tornare a esplorare Shadow Moses, Big Shell e Tselinoyarsk.

In Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ai giocatori viene introdotto il personaggio di Raiden, un ragazzo dall'aspetto puro e quasi androgino che poi successivamente subirà un grosso cambiamento. In Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots diviene infatti un cyborg ninja, un ruolo che si evolve ulteriormente nel capitolo action a lui dedicato Metal Gear Rising: Revengeance.

Nel 2023 Metal Gear Rising ha compiuto dieci anni. Il titolo Platinum Games, che sorprese gli appassionati offrendo una nuova visione del franchise, potrebbe non avere mai un sequel, ma il bambino soldato Jack è già pronto all'azione. In questo cosplay di Raiden da Metal Gear Rising vediamo il ragazzo con indosso la tuta scura da cyborg ninja prepararsi alla lotta impugnando la katana e circondandosi da scariche statiche.