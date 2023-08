Metal Gear Solid: un cosplay di Solid Snake e Liquid Snake per la Master Collectio Vol. 1

Metal Gear Solid sta per tornare e lo farà in grande stile ricominciando dal principio e poi successivamente con il remake di una delle più belle avventure della saga. Prima di riprendere il pad tra le mani, ecco Solid e Liquid Snake in un cosplay di Metal Gear Solid che celebra l'imminente debutto della Master Collection Vol. 1.

In arrivo a fine ottobre del 2023 anche su PlayStation 4, Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 è già in grande spolvero su Nintendo Switch. Lo stealth tattico di Konami, non più sotto la guida del papà Hideo Kojima, si presenta sull'ibrida della Grande N riportando i primi tre capitoli e i due Metal Gear originali con visuale isometrica usciti nel 1987 e 1990.

Questa collection, come gli appassionati già sanno, è l'antipasto che ci preparerà alla portata principale, il remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater di cui ancora non è stata resa nota la data di uscita ufficiale. A ogni modo, il cosplayer Rick Boer celebra il lancio della collection con una spettacolare interpretazione dei Twin Snake, i due fratelli serpenti Solid e Liquid.

Nei due spettacolari scatti condivisi dall'artista sui social, e che potete ammirare in calce all'articolo, vediamo Solid Snake con indosso la tuta che lo contraddistingue nel primo capitolo, con la sigaretta in bocca e con un lanciamissili tra le mani, e il biondo Liquid Snake mentre sbraita rabbioso contro il fratello.