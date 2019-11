Da Metal Gear Solid a Death Stranding: l'arte di Yoji Shinkawa in un video

Ripercorriamo in un video speciale tutte le principali opere del grande designer Yoji Shinkawa, l'uomo che ha collaborato a stretto contatto con Hideo Kojima in produzioni come Metal Gear Solid e Death Stranding.

Nel caso non sapeste di chi si tratta, parliamo proprio dell'autore degli artwork dei vari Metal Gear Solid che avrete sicuramente apprezzato nel corso degli anni e che avrete visto più e più volte sulla copertina delle confezioni dei numerosi capitoli.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare anche la versione testuale dell'articolo d'approfondimento su Yoji Shinkawa a cura di Jacopo Tagliasacchi, che è solo una delle nostre nuove rubriche dedicate al mondo videoludico.

A proposito del designer, avete visto la copertina di uno degli ultimi numeri di Famitsu realizzata proprio da Yoji Shinkawa per celebrare l'uscita di Death Stranding?