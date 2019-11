Da Metal Gear Solid a Death Stranding nell'episodio di oggi di My Generation LIVE

Chi vuole bene ai videogiochi non può non conoscere ed avere un'opinione su Hideo Kojima: si tratta di una delle menti più brillanti e controverse dell'industria videoludica, mai banale nelle sue dichiarazioni e opere, e mai come oggi sotto la luce dei riflettori.

Questo mese di novembre ha infatti visto l'uscita di Death Stranding, che ha così visto la luce dopo anni di trailer criptici, rumor e speculazioni di vario genere. Il gioco peraltro, non senza alcune polemiche, si trova nella rosa dei sei titoli candidati a vincere il premio di Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2019. Sul nostro sito trovate la nostra recensione di Death Stranding per farvi la vostra idea.

Ma non dimentichiamoci da cosa è partito Kojima prima di creare Death Stranding. Parliamo di una saga che ha raggiunto la fama nel 1998 su PlayStation e che è entrata di diritto nell'olimpo dei videogiochi. Si tratta di Metal Gear Solid, che ha appassionato tante generazioni di gamer, e che ne ha fatta di strada da quel pixelloso episodio su MSX nel 1987.

Metal Gear Solid ha recentemente compiuto 20 anni, ed è stata l'opera con cui il genio di Kojima si è fatto conoscere al mondo, terminata su PlayStation 4 con The Phantom Pain, altro capitolo controverso e che ha di fatto segnato la chiusura del rapporto del game designer giapponese con Konami.

