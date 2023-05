Metal Gear Solid Delta e doppiaggio: nel remake di Snake Eater torna il cast originale

Dopo anni di rumor, dal palco del PlayStation Showcase è infine arrivata la presentazione del primo trailer del remake di Metal Gear Solid 3, battezzato Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Al momento non sono molti i dettagli a disposizione in merito al progetto, ma Konami ne ha già confermate alcune caratteristiche. Tra queste spicca la volontà di tornare a portare in studio il cast originale dei doppiatori di Metal Gear Solid 3. La notizia è confermata dal comunicato stampa diffuso dal publisher, che recita quanto segue: "Il remake sarà caratterizzato dalle voci originali dei protagonisti, da una ricca storyline e dalle amate meccaniche survival in ambienti ostili, il tutto enfatizzato da una grafica senza precedenti e da un rinnovato comparto audio".



Il riferimento al doppiaggio del titolo non chiarisce tuttavia se Metal Gear Solid Delta: Snake Eater potrà contare sul medesimo supporto linguistico proposto ai tempi dal gioco originale. Per scoprire se il remake includerà anche un doppiaggio in italiano sarà dunque necessario attendere ulteriori informazioni da parte di Konami.



Al momento, è stato invece già confermato che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sarà multipiattaforma, con lancio atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Siete ansiosi di tornare ad affrontare il classico Konami?