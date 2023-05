Metal Gear Solid Delta, c'è la conferma: Konami rivela chi sta sviluppando il remake

Al PlayStation Showcase è stato finalmente annunciato il remake di Metal Gear Solid 3, il cui nome completo è Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Il rifacimento dell'iconica produzione Konami è previsto per PS5, Xbox Series X/S e PC, ma chi lo sta sviluppando?

Durante l'evento Sony non è stato specificato in maniera chiara chi c'è dietro lo sviluppo di Metal Gear Solid Delta, ma è la stessa compagnia nipponica a rivelarlo ad un reporter di Kotaku: "In aggiunta al team di Konami coinvolto nello sviluppo della serie di Metal Gear, il gioco è pienamente supportato da Virtuos, compagnia che ha già collaborato con noi in passato con la serie di Metal Gear", dichiara un portavoce di Konami.

Metal Gear Solid Delta è dunque una co-produzione Konami e Virtuos, sebbene non è stato specificato in maniera più esplicita quanto è effettivamente grande il coinvolgimento della software house con sede a Singapore nella lavorazione del remake. Già nel 2021 emersero rumor secondo i quali Metal Gear Solid 3 Remake era in sviluppo presso gli studi di Virtuos, e adesso, con il rifacimento divenuto definitivamente realtà, abbiamo la certezza assoluta del loro coinvolgimento.

La stessa Virtuos l'ha inoltre lasciato intendere tramite la propria pagina Twitter, postando l'emoji di un serpente. Adesso si attendono ulteriori dettagli, i video gameplay e, soprattutto, la tanto desiderata data d'uscita.