Metal Gear Solid Delta Snake Eater: cinque dettagli nascosti nel trailer d'annuncio

Sebbene si tratti solo di un breve trailer in computer grafica, il filmato d'annuncio di Metal Gear Solid Delta Snake Eater nasconde alcuni segreti, alcuni dei quali sono difficili da individuare. Scopriamoli tutti.

Formiche giganti

Una delle peculiarità di Metal Gear Solid 3 Snake Eater risiedeva proprio nella possibilità di contattare Para-Medic, personaggio che permetteva di registrare i progressi, per chiacchierare di alcuni film dell'epoca. Tra le tante pellicole di cui si potevano ascoltare simpatici aneddoti c'era anche Them: Para-Medic parlava della presenza nel film di formiche che occupavano l'intero schermo, elemento che spaventò i presenti in sala al punto da farli scappare. Come potete facilmente intuire, quindi, la sequenza iniziale del trailer è un chiaro riferimento alle parole del medico.

The End

A differenza di quanto si potrebbe pensare, quasi tutti gli animali visibili nel corso del trailer di Metal Gear Solid Delta Snake Eater non sono stati scelti a caso. Uno di questi è il pappagallo di colore verde che spicca il volo dopo la sequenza dedicata all'esercito di formiche. Si tratta infatti del fido alleato di The End, l'anziano cecchino che utilizza il pennuto come ricognitore, in modo da localizzare i bersagli da colpire con precisione chirurgica.

Poison Dart Frog

Altra creatura che i fan di Metal Gear Solid 3 ricorderanno molto bene è la Poison Dart Frog. La rana dalla pancia rosa il cui cadavere viene raccolto dal pappagallo di The End è la stessa che i giocatori del terzo capitolo hanno utilizzato più volte. Parliamo di un animaletto che spesso viene chiamato anche 'rana da veleno per le frecce', dal momento che è in grado di produrre una pericolosa tossina utilizzata per ricoprire la punta delle munizioni al fine di renderle ancor più letali. Il motivo per cui l'esserino solo apparentemente innocuo è stato inserito nel trailer è molto semplice: i giocatori lo utilizzavano per eliminare The Fear. Durante la boss fight, questo inquietante nemico era solito aggirarsi per l'arena e mangiare i piccoli animali che la popolavano, incluse le rane lanciate dal giocatore.

Shagohod

Molto più nascosto è invece un particolare che si può notare sullo sfondo durante il volo del pappagallo. Sul lato destro della schermata, poco dopo la comparsa di un fulmine probabilmente legata a The Sorrow, possiamo vedere un grosso oggetto trasportato da quattro velivoli. Si tratta degli stessi Mil Mi-24 Hind che abbiamo visto nella versione originale del gioco e non vi è dubbio sull'entità del carico che stanno trasportando: si tratta dello Shagohod, il potente veicolo in grado di lanciare testate nucleari sviluppato da Nikolai Stepanovich Sokolov.

L'uniforme di Snake

Un altro dettaglio presente nel video riguarda gli abiti indossati da Naked Snake. Malgrado la presenza di uno strato di fango che il soldato utilizza per mimetizzarsi nella foresta, è possibile notare che abbia indosso la mimetica tigrata, che è proprio quella predefinita delle prime fasi dell'avventura originale, che poi potrà essere cambiata con una miriade di versioni alternative. Unito alla presenza degli elicotteri con lo Shagohod, questo dettaglio ci permette di capire che il filmato mostrato al PlayStation Showcase è ambientato nelle primissime fasi del gioco.

