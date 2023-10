Metal Gear Solid Delta Snake Eater: primo video confronto tra il remake e l'originale

Durante l'evento Xbox Partner Preview è stato mostrato per la prima volta in azione Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Konami ha fornito un assaggio di ciò che potremo aspettarci da questo ambizioso remake, ed un filmato ci consente ora di osservare quanto è cambiato rispetto all'originale capolavoro firmato da Kojima pubblicato nel 2004.

Per quanto la versione originale dello stealth game di Konami mantenga tutt'oggi un'atmosfera coinvolgente e un fascino indiscutibile, è altrettanto evidente il passo in avanti compiuto da Metal Gear Solid Delta Snake Eater dal punto di vista tecnologico. Gli ambienti boschivi in cui si muove furtivamente Snake sono ora infinitamente più dettagliati e ricchi di asset originali, ed il modello stesso del nostro carismatico protagonista è, per forza di cose, molto più complesso dal punto di vista della mole poligonale, delle texture e così via.

Un'evoluzione più che ovvia se consideriamo gli anni trascorsi tra una produzione e l'altra, con il remake di Snake Eater sviluppato in Unreal Engine 5, come confermato dal trailer mostrato da Konami in occasione dello show di Microsoft. Il lavoro di Konami sembra in ogni caso rispetto dello stile artistico originale, il che dovrebbe fare la felicità dei fan storici della saga.

Per ulteriori approfondimenti su quanto visto sinora del remake, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Metal Gear Solid Delta Snake Eater.