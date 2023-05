Metal Gear Solid Delta Snake Eater esce anche su PS4 o è solo next-gen?

Dopo aver chiarito come Metal Gear Solid Delta Snake Eater non sia esclusiva PS5, scopriamo ora se il remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater sia destinato ad arrivare anche su console di vecchia generazione oppure no.

Metal Gear Solid Delta Snake Eater esce su PS4 e Xbox One? La risposta a questa domanda è negativa, il remake di MGS3 è atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S ma non sulle console Sony e Microsoft di vecchia generazione, trattandosi di un gioco pensato per le piattaforme next-gen.

Metal Gear Solid Delta è stato annunciato al PlayStation Showcase, il reveal all'evento Sony aveva fatto pensare ad una possibile esclusiva per la piattaforma della casa giapponese ma in realtà come abbiamo visto il remake di Metal Gear Solid 3 uscirà su tutte le console di attuale generazione (con l'esclusione di Nintendo Switch) e su PC Windows.

Konami ha spiegato cosa vuol dire Delta nel titolo Metal Gear Solid Snake Eater, sparisce dunque il numero 3 per fare spazio al suffisso Delta, una scelta ben precisa per identificare le differenze tra il gioco originale e questa riedizione.

Il gioco è ancora privo di una data di uscita, con ogni probabilità il lancio è atteso nel corso del 2024 mentre alla fine del 2023 Konami pubblicherà Metal Gear Solid Master Collection Volume 1.