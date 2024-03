Metal Gear Solid Delta Snake Eater: Konami ha mostrato la schermata di avvio - Aggiornata

Oltre ad aver chiarito che il feedback dell'utenza sarà di fondamentale importanza per il futuro di Metal Gear Solid, Konami ha fornito un piccolissimo assaggio di Delta Snake Eater, il rifacimento di Metal Gear Solid 3 Snake Eater ancora privo di una data di lancio ufficiale.

Aggiornamento: abbiamo corretto alcuni errori di battitura e un lapsus sul nome del gioco, erroneamente riportato come Metal Gear Solid 3 Peace Walker anziché Snake Eater. Ci scusiamo con i lettori.

Si tratta certamente di un piccolo dettaglio, che però non lascerà indifferenti i fan della serie, ed in particolarre del terzo capitolo numerato del franchise ideato da Hideo Kojima. Dando uno sguardo al filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia (più precisamente intorno al minuto 21:14) potete gettare un primo sguardo alla schermata di avvio di Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Così come accadeva nell'esperienza originale, veniamo gettati in un'ambiente boschivo dove ci muoveremo furtivamente nei panni di Snake. La telecamera si muove dinamicamente negli ambienti ricreati da Konami tramite i tool di Unreal Engine 5, e mettono subito in chiaro quale sarà il mood dell'esperienza.

Sfortunatamente le novità da Konami terminano qui, con il publisher nipponico che non si è sbottonato più di tanto durante la diretta "Production Hotline" dedicata alla serie di Metal Gear Solid e ai suoi futuri progetti. Nell'attesa che venga annunciata la data di lancio, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Metal Gear Solid Delta Snake Eater per ulteriori approfondimenti sul rifacimento di Konami.

