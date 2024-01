Metal Gear Solid Delta Snake Eater: preload attivo su Xbox, novità allo State of Play?

Nel mentre si diffondono i rumor riguardanti la possibile apparizione di Silent Hill allo State of Play di Sony, ecco che in rete si fa strada un sospetto avvistamento riguardante Metal Gear Solid Delta Snake Eater, il rifacimento di uno dei capitoli più amati della saga ideata da Hideo Kojima.

Come potete osservare seguendo questo indirizzo, alcuni utenti si sono accorti che il preload di Metal Gear Solid Delta Snake Eater risulta improvvisamente attivo su Xbox. Evidentemente, si tratta di un semplice placeholder, considerando i soli 324MB di download segnalati dalla console Microsoft, tuttavia potrebbe trattarsi di un importante indizio.

Sebbene Konami non abbia ancora anticipato nulla, la sensazione è che la compagnia nipponica sarà tra i più importanti protagonisti dello State of Play che si terrà domani, mercoledì 31 gennaio a partire dalle ore 23:00. Eventuali novità su Silent Hill 2 Remake, Silent Hill The Short Message e persino Metal Gear Solid Delta Snake Eater potrebbero far andare in visibilio i fan di questi due storici franchise.

