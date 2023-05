Metal Gear Solid Delta Snake Eater: il remake avrà le linee dei dialoghi dell'originale

A seguito dell'ultimo PlayStation Showcase, Konami ha rivelato al mondo intero il grande progetto atteso dai fan di Metal Gear: Metal Gear Solid 3 Remake è ufficialmente realtà. Adesso provvisto di una nuova denominazione, questa ventura produzione potrebbe essere l'inizio di altri remake dopo Metal Gear Solid Delta Snake Eater.

Konami è interessata a riportare in auge il suo brand di punta, il quale ha segnato la storia dei videogiochi. L'azienda sta riproponendo uno dei grandi classici dell'epoca in modo da conciliare una grande narrazione con le migliorie dei nuovi hardware di punta di casa Sony e Microsoft (oltre all'ecosistema PC), senza stravolgere le opere originali: come dichiarato in via ufficiale da Konami, infatti, Metal Gear Solid Delta Snake Eater utilizzerà le linee di dialogo originali.

La conferma giunge da Tommy Williams, responsabile delle comunicazioni per le Americhe presso Konami. Come confermato dal membro della compagnia, il gioco riproporrà anche le "voci originali dei personaggi, la ricca trama e le ampie caratteristiche del combattimento survival in ambienti ostili, evoluti con una grafica senza precedenti e un suono immersivo". L'asticella qualitativa del remake sembrerebbe quindi essere direzionata verso l'alto, con una dichiarazione di intenti che lascia spazio a poche interpretazioni: la software house punta al massimo con il suo prossimo grande progetto.

Purtroppo, però, Konami ha confermato l'inevitabile assenza di Kojima per Metal Gear Solid 3 Remake, spegnendo così le speranze dei giocatori di tutto il mondo che vorrebbero vedere ritornare il fondatore di Kojima Productions. Non ci resta che attendere l'arrivo di Metal Gear Solid Delta Snake Eater nel prossimo futuro: il gioco uscirà su PS5, Xbox Series X/S e PC.