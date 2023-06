Metal Gear Solid Delta Snake Eater: un remake fedele anche senza Hideo Kojima?

L'annuncio di Metal Gear Solid Delta Snake Eater è stato uno dei più importanti tra i reveal avvenuti nel corso del PlayStation Showcase di maggio 2023. La curiosità dei fan nei confronti del remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater è elevata, soprattutto dopo i primi dettagli rivelati da Konami.

Abbiamo raccolto in video (che potete trovare anche sul canale Youtube di Everyeye, che vi invitiamo a seguire così da non perdervi nessuna novità) tutte le notizie più importanti relative a Metal Gear Solid Delta, sulla quale spicca quella più prevedibile ma comunque dolorosa per i fan storici della serie: Hideo Kojima non collabora allo sviluppo di Metal Gear Solid Delta, ed anche l'art director Yoji Shinkawa non è della partita. L'assenza delle due figure chiave dietro lo sviluppo del gioco originale getta inevitabilmente dubbi sulla buona riuscita del progetto, ma Konami ha voluto subito rassicurare i giocatori.

Nei piani della compagnia nipponica c'è infatti l'intenzione di voler creare un remake fedelissimo al gioco originale e dunque senza nessun tipo di stravolgimento ludico, estetico o narrativo. Il fatto che Metal Gear Solid Delta avrà i dialoghi del gioco originale, come rivelato da Konami stessa, sembra confermare questi piani e, almeno sul fronte della trama, non dovrebbe esserci nessun cambiamento o l'aggiunta di alcuna nuova conversazione. Lato gameplay, invece, è probabile assistere ad una modernizzazione dei controlli e del sistema di combattimento, ma anche in questo caso non sembrerebbero previsti cambiamenti di sorta.

Cresce ora l'attesa verso un vero e proprio video-gameplay, che si spera di vedere in azione quanto prima. Cosa vi aspettate da Metal Gear Solid Delta?