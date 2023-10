Metal Gear Solid Delta Snake Eater, forse ci siamo: potrebbero arrivare presto novità

Agosto ha segnato un punto di svolta importante per Metal Gear: mentre si aspetta Metal Gear Solid 3 Remake, la serie Konami è arrivata a quota 60 milioni di copie, sancendo così un traguardo fondamentale per il popolarissimo brand. Eppure, nonostante si pensi al passato, l'utenza guarda in direzione di Metal Gear Solid Delta Snake Eater.

C'è grande curiosità attorno a quanto realizzato proprio con Metal Gear Solid Snake Eater, ma potrebbero giungere tra non molto delle novità circa la data d'uscita del progetto e non solo. A lanciare l'indiscrezione è l'utente Reddit Tough-Original1766, il quale ha affermato quanto segue all'interno di un post: "Notizie dall'Unreal Fest '23 di New Orleans. Sono riuscito a parlare con alcuni sviluppatori che hanno lavorato al gioco. Non userò il loro nome per non mettere in pericolo l'azienda. Dirò solo che sono uno degli studi artistici che hanno assistito principalmente il team di sviluppo di Konami con la parte artistica. Le ambientazioni del gioco sono quasi tutte pronte e ci stanno lavorando da tre anni. Dobbiamo aspettarci l'annuncio della data d'uscita".

Non vi sono esatti riferimenti temporali alla data di annuncio di quanto realizzato da Konami con il gioco. Che Metal Gear Solid Delta Snake Eater possa fare parte della line-up dei The Game Awards di fine 2023? Si tratta di pure e semplici congetture, ma da quanto riferito da Tough-Original1766 sappiamo che "il design del gioco non è cambiato di una virgola" e che non sarà un open world. Secondo la fonte dell'indiscrezione in questione, lo studio che si è occupato del comparto artistico avrebbe motivo di ritenere che non siano state apportate modifiche alla storia del terzo capitolo della serie.