Metal Gear Solid oltre Delta Snake Eater: Steam accenna ad altri possibili remake

L'annuncio di Metal Gear Solid Delta Snake Eater, rifacimento moderno del celebre classico Konami, ha suscitato entusiasmo nei fan, ma intanto già si parla di ulteriori remake per i giochi di Metal Gear Solid. Konami intende ascoltare le richieste dei giocatori, e intanto anche da Steam arriva un aggiornamento sospetto.

La pagina di Metal Gear Solid Delta è infatti andata online sulla piattaforma di Valve e contiene alcuni dettagli sull'atteso remake del terzo episodio della serie, come ad esempio la presenza di contenuti maturi, nudità, violenza e sangue, tutti elementi sostanzialmente presenti anche nel gioco pubblicato originariamente su PlayStation 2 a cavallo tra il 2004 e il 2005. Tuttavia, una specifica descrizione sembra accennare alla possibilità che Konami non intenda fermarsi con Delta.

"Scopri le origini dell'iconico agente segreto Snake e inizia a svelare la trama della leggendaria serie di Metal Gear", recita infatti l'inizio della descrizione dell'opera, che parla di Metal Gear Solid Delta come l'ipotetico primo atto di una riscoperta del franchise attraverso i suoi capitoli principali. Chiaramente si resta nell'ambito delle ipotesi non essendoci certezze in merito, tuttavia con la stessa Konami che intende monitorare le reazioni e le richieste dei fan, la possibilità che altri remake della serie Metal Gear possano concretizzarsi non è da escludere.

Nel frattempo è stato confermato che Metal Gear Solid Delta Snake Eater avrà i dialoghi del gioco originale, dunque almeno la trama dovrebbe essere totalmente fedele a quanto visto in Metal Gear Solid 3 Snake Eater.