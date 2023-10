Metal Gear Solid Delta Snake Eater striscia nel primo gameplay in Unreal Engine 5

Anche Konami ha approfittato della vetrina mediatica offerta da Microsoft con il suo Xbox Partner Preview. Come? Mostrando per la prima volta in azione Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remake del terzo capitolo della serie creata dal genio di Hideo Kojima.

In questi giorni Metal Gear Solid è sulla bocca di tutti grazie alla freschissima pubblicazione della Master Collection Vol. 1 e Konami ne ha saggiamente approfittato per dare in pasto a tutti fan della saga anche un serpen... ehm, il primo trailer di gameplay di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remake di Metal Gear Solid 3 che, come asserivano alcuni rumor, è stato effettivamente realizzato in Unreal Engine 5.

Sebbene sia stato confezionato con del materiale proveniente da una versione pre-Alpha del gioco (segno che lo sviluppo del gioco è ancora ben lungi dal potersi definire completo), il trailer espleta adeguatamente la sua funzione mostrando le potenzialità del motore grafico di nuova generazione di Epic Games. È possibile vedere, ad esempio, l'uniforme di Snake bagnarsi e sporcarsi di fango in maniera dinamica, oltre ad ammirare gli effetti di illuminazione, la simulazione dell'acqua e i movimenti degli animali messi a punto dagli sviluppatori di Virtuos, che si stanno occupando dei lavori di rifacimento.

In coda, il trailer ci ricorda che Xbox Series X figura tra le piattaforme di destinazione di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater assieme a PlayStation 5 e PC, senza tuttavia ragguagliarci sulla data di lancio, che risulta essere ancora ignota. Già che ci siamo, ricordiamo che il materiale di partenza di questo remake, Metal Gear Solid 3, è incluso nella raccolta Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, disponibile da ieri su Xbox Series X, PS4, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch.