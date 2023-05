Metal Gear Solid Delta Snake Eater uscirà su Xbox Game Pass al lancio?

Appurato che Metal Gear Solid Delta Snake Eater non è esclusiva PS5, sono in molti a chiedersi se il remake del gioco Konami uscirà su Xbox Game Pass al day one oppure no. Una bella domanda, proviamo a dare una risposta.

Fermo restando che al momento non ci sono comunicazioni in merito, Konami non ha annunciato la data di uscita del gioco e nemmeno il metodo di distribuzione scelto, al momento sappiamo che Metal Gear Solid 3 Snake Eater non uscirà su PS4 e Xbox One, si tratta dunque di un progetto 100% next-gen.



Microsoft ha promosso il remake di Snake Eater sui suoi canali social dopo la presentazione al PlayStation Showcase, confermando che il gioco uscirà su Xbox Series X e Xbox Series S, tuttavia non c'è alcun riferimento a Xbox Game Pass.



Nulla vieta ovviamente che Konami possa fare un annuncio in tal senso nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, così come nulla vieta un possibile arrivo del gioco nel catalogo Xbox Game Pass o PC Game Pass dopo il lancio. Ad oggi non ci sono indicazioni concrete in merito e dunque per una risposta (positiva e/o negativa) alla domanda iniziale bisognerà attendere.



Intanto, ecco i dettagli del trailer di Metal Gear Solid Snake Eater che vi siete persi.