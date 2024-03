Metal Gear Solid Delta: 'Facciamo del nostro meglio', assicura il Producer di Konami

L'attenzione di Konami per i feedback degli utenti e il futuro di Metal Gear Solid fa da sfondo alle più ampie riflessioni condivise dal produttore Noriaki Okamura in merito all'impegno portato avanti dal suo team nel dare forma a MGS Delta, il Remake di Snake Eater.

Intervenuto a margine dell'ultimo podcast 'Production Hotline' organizzato da Konami, l'esponente della casa di sviluppo giapponese ha affrontato tutta una serie di tematiche legate, ovviamente, al futuro della storica saga di Metal Gear 'ereditata' da Hideo Kojima.

Scambiando quattro chiacchiere con i suoi colleghi, Okamura ha ritenuto opportuno sottolineare come sia "necessario, per il nostro team, dare forma a un Metal Gear in stile moderno, un progetto che soddisfi le esigenze dei videogiocatori di oggi, piuttosto che limitarci alla 'sola' Master Collection. Ma MGS deve rimanere MGS, quindi in Metal Gear Solid Delta Snake Eater interverremo sulla grafica e su aspetti analoghi ma cercheremo di mantenere inalterati gli scenari, il comparto audio e gli elementi fondanti del gameplay".

In un successivo passaggio del video, il produttore di Konami spiega che "lo sviluppo procede spedito. Stiamo facendo del nostro meglio. Molti degli sviluppatori dell'originario MGS 3 sono ancora con noi e sono coinvolti nello sviluppo del remake, mentre altri hanno deciso di percorrere una nuova strada. Il numero di persone che non conoscono MGS è in aumento, quindi voglio fare qualcosa per 'riequilibrare' questa situazione, per questo penso che la nostra missione sia quella di fare in modo che la memoria di Metal Gear venga difesa e preservata".

Nel lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere queste nostre riflessioni su Metal Gear Solid Delta Snake Eater e Unreal Engine 5.

