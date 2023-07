Metal Gear Solid: il doppiatore di Campbell si scaglia contro le IA che rubano la voce

L'arrivo delle intelligenze artificiali sta seminando il panico in più di un settore, incluso quello dei videogiochi. Molti personaggi sono infatti preoccupati che le IA possano essere impiegate per sostituirli, come accaduto di recente ad una delle storiche voci del primo Metal Gear Solid.

Paul Eiding, che ha doppiato il leggendario Colonnello Roy Campbell nel noto videogioco di Hideo Kojima, ha deciso di pubblicare su Twitter un messaggio molto chiaro nei confronti di chi 'ruba' la sua voce tramite le IA per poi utilizzarla in progetti amatoriali.

Ecco di seguito il messaggio del doppiatore:

"Vi prego di leggere. Se non avete un documento firmato in cui vi do il permesso di usare la mia voce, allora non potete farlo. Ciò include l'uso delle intelligenze artificiali. Un simile comportamento consiste in una violazione dei mieri diritti legali e per me è come ricevere uno schiaffo in pieno volto. Vi ringrazio in anticipo."

Eidling, conosciuto anche per aver prestato la voce in personaggi di Fallout, Shin Megami Tensei e pellicole animate Disney è stato quindi molto chiaro. Non sappiamo se questo messaggio sia stato pubblicato con il solo obiettivo che situazioni del genere possano verificarsi o perché ciò sia già accaduto in passato.

In ogni caso l'attore non è il primo della categoria ad aver espresso una certa perplessità sull'impiego delle IA e proprio qualche giorno fa è intervenuta sulla questione anche la doppiatrice Lucía Lobosvilla.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che è attualmente in sviluppo Metal Gear Solid Delta Snake Eater, il remake del terzo capitolo della serie Konami.