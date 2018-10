Metal Gear Solid: un fan ne ricrea l'ambientazione in LEGO Worlds

La duttilità di LEGO Worlds e la fantasia dei suoi utenti sembrano non trovare fine. Se poco tempo fa vi avevamo mostrato come un giocatore avesse ricreato all'interno del gioco la demo di P.T., questa volta tocca ad una nuova ambientazione: nientemeno che l'isola di Shadow Moses da Metal Gear Solid.

Nel video di apertura potete osservare nel dettaglio l'incredibile lavoro di ricostruzione effettuato dal fan in questione: lo youtuber Craig Kelly. A destare stupore, tuttavia, non è soltanto l'elevata attenzione per i dettagli mostrata dall'autore, ma anche il peculiare processo creativo che ha portato alla realizzazione dell'ambientazione. Lo stesso Kelly ha infatti dichiarato di aver impiegato, in tutto, circa trenta ore di lavoro e, ancor più stupefacente, di aver riprodotto lo scenario facendo uso soltanto dei suoi ricordi!

LEGO Worlds, pubblicato nel marzo 2017, è attualmente disponibile su Play Station, XBox, Nintendo Switch e PC. Per chi ancora non lo avesse provato, ecco la nostra recensione. A chi, invece, si sta già godendo questo particolare sandbox open world a tema Lego chiediamo...e voi? Avete mai provato a ricreare qualche ambientazione a voi particolarmente cara all'interno di LEGO Worlds?