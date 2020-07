Metal Gear Solid: First 4 Figures annuncia l'enorme busto di Snake

Sembra proprio che a First 4 Figures, celebre azienda che si occupa della produzione di statue da collezione, il brand Metal Gear Solid piaccia particolarmente. Nelle ultime ore è infatti stato annunciato un nuovo busto di Solid Snake.

Il prodotto arriverà sul mercato in due diverse versioni: una a grandezza naturale e una dalle dimensioni più ridotte per gli appassionati che vogliono conservare spazio. Purtroppo non sono stati forniti dall'azienda dettagli in merito al prezzo e alla data d'uscita del prodotto, il quale è semplicemente stato annunciato con un breve filmato che mostra il render 3D del busto. Pare infatti che First 4 Figures non abbia ancora ultimato i lavori su questo oggetto da collezione dedicato all'amatissimo protagonista della serie e bisognerà quindi attendere qualche settimana prima di poter vedere i primi scatti del prodotto. Vista la situazione, è difficile quindi che questo busto possa arrivare prima del prossimo anno ed è probabile che i preorder partano entro la fine del 2020. Se siete interessati all'acquisto, potete in ogni caso registrare il vostro indirizzo di posta elettronica sul sito ufficiale dell'azienda, così da ricevere una notifica quando le prenotazioni avranno il via.

Vi ricordiamo che questo non è il primo prodotto First 4 Figures a tema Metal Gear Solid, dal momento che sono già in vendita delle bellissime statue dedicate sempre a Solid Snake e a Psycho Mantis, uno dei boss più famosi del mondo dei videogiochi.

Avete già dato un'occhiata a Snake ed Ocelot in versione TUBBZ?