Metal Gear Solid: le frasi più epiche di Solid Snake

Solid Snake non ha certo bisogno di presentazioni: parliamo di uno dei personaggi dei videogiochi più amati in assoluto, al centro di innumerevoli momenti memorabili durante la serie di Metal Gear Solid. E sono tante anche le frasi celebri pronunciate dall'agente segreto ideato da Hideo Kojima.

Vi elenchiamo di seguito 5 tra le frasi più epiche di Snake, alcune delle quali pronte ad essere riscoperte tramite la Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 in uscita il 24 ottobre 2023:

"Credo che in ogni momento, in ogni posto, due persone si possano innamorare. Ma se ami qualcuno devi essere in grado di proteggerlo"

Uno dei pensieri più profondi di Snake, una risposta data ad Otacon che si domandava se l'amore può sbocciare anche in battaglia. Il soldato ne è sicuro: può accadere in qualunque momento ed in qualunque contesto, anche nel bel mezzo di una guerra. E se ami una persona, devi fare di tutto per tenerla al sicuro. Una frase, quest'ultima, che Snake con tutta probabilità rivolge a sé stesso, pensando a Meryl Silverburgh prigioniera di Liquid Snake e dei membri di FOXHOUND.

"Non sono un eroe, non lo sono mai stato. Sono solo un vecchio killer ingaggiato per dei lavori sporchi"

Metal Gear Solid 4 sembra essere il capitolo dimenticato da Konami, ma di sicuro non lo hanno fatto i fan, che hanno continuato ad amare Snake anche nel quarto episodio. Ormai anziano a causa del suo invecchiamento precoce, l'iconico protagonista si considera ormai solo l'ombra di sé stesso, consapevole che gli resta ancora poco da vivere. Meryl non è dello stesso avviso e continua a sostenere che lui sia un eroe. Ma "Old Snake" non la vede in questo modo, dipingendosi come un semplice mercenario sfruttato solo per portare a termine lavori troppo scomodi e difficili, dando così vita ad uno dei dialoghi più struggenti della serie.

"La guerra è cambiata"

Ancora Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots: è con questa frase pronunciata da Snake che si apre la storia, mettendo in evidenza quanto il mondo sia cambiato rispetto a pochi anni prima e, di conseguenza, anche la guerra divenuta ora la principale forza motrice del pianeta intero e del suo tessuto economico. L'attivazione del Sistema SOP (Sons of the Patriots) permette di tenere sotto controllo le emozioni dei soldati di tutto il mondo tramite le iniezioni di nanomacchine e di tenerli perfettamente coordinati con i loro compagni di squadra, comportandosi ormai come vere e proprie armi inanimate e non più come esseri umani. Ed è per questo che Snake ne è sicuro: "La guerra è cambiata".

"Ti ho fatto aspettare, eh?"

Una frase dai toni più leggeri ma divenuta a suo modo una delle più simboliche della serie. Viene pronunciata per la prima volta da Snake nelle fasi iniziali di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, durante il primo dialogo Codec con Otacon: il nostro eroe si scusa con l'amico per averci messo molto tempo ad arrivare sul Tanker e dare così inizio alla sua missione volta a confermare l'esistenza del misterioso Metal Gear RAY. "Kept you waiting, huh?" diverrà poi una citazione ricorrente all'interno della serie, venendo pronunciata anche in Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Metal Gear Solid 4 Guns of The Patriots, Metal Gear Solid Peace Walker e Metal Gear Solid V Ground Zeroes e The Phantom Pain.

"Trova il significato dietro le parole e poi decidi. Puoi trovare il tuo nome, e il tuo futuro"

Una grande lezione di vita che Snake offre a Raiden al termine di Metal Gear Solid 2. Dimostrando dubbi sulla sua reale identità, su chi è veramente, Raiden appare smarrito dopo quanto vissuto sull'Arsenal Gear, ed è proprio qui che il suo alleato interviene. Snake lo invita a "non stare a ragionare troppo sulle parole" e di scegliere da solo chi è veramente facendo tesoro delle esperienze vissute. Tutto ciò che ha provato e vissuto durante la sua missione è reale, e sta a Raiden decidere cosa farne di quelle stesse esperienze. Ascoltate queste parole, il giovane Jack è pronto ad andare avanti con la sua vita, riunendosi all'amata Rose.