Metal Gear Solid: un furtivo cosplay di Big Boss mimetizzato nella foresta

Tra i grandi titoli in arrivo in questo 2024 ci sarà anche Metal Gear Solid Delta Snake, l'atteso remake del terzo episodio della serie. L'Operazione Snake Eater appare però ancora molto lontana, in quanto non arrivano notizie da parte di Konami da ormai diverso tempo. Torniamo nella zona boschiva dell'Unione Sovietica con il cosplayer SambuZ.

Al momento dell'annuncio sembravano esserci dubbi sull'utilizzo dell'Unreal Engine 5 per Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Il confronto con l'originale ha però dissipato ogni timore. Le immagini in 4K di Metal Gear Solid Delta hanno messo in luce le potenzialità di suddetto motore grafico.

Al momento il remake di Snake Eater è scomparso dai radar, proprio come farebbe Big Boss, ma la saga creata da Hideo Kojima continua a emozionare gli appassionati. La Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 si è aggiornata solamente da pochissimo, andando ad ampliare le personalizzazioni grafiche e di gioco. Le novità non finiscono qui. Questa collezione speciale arriverà in formato fisico anche su PlayStation 4 a partire da inizio marzo 2024. In attesa di quel momento, Big Boss si mimetizza in un cosplay di Metal Gear Solid Delta. Nell'interpretazione dell'artista possiamo vedere Naked Snake girato di spalle mentre osserva la fitta foresta di Tselinoyarsk. L'Operazione Snake Eater è cominciata, ma riuscirà l'eroe a fuggire dall'Unione Sovietica e a completare la sua missione?