Metal Gear Solid: quanti sono i giochi della saga di Hideo Kojima?

Hideo Kojima si è affermato nel corso degli ultimi 20 anni come uno dei director più prolifici, oltre che geniali, dell'intero panorama videoludico, nonostante le numerose accuse di lavorare lentamente e prendersi tempi piuttosto lunghi tra in prodotto e l'altro, ed è oggi un creativo amatissimo da una foltissima schiera di appassionati.

La creatura più famosa, longeva e probabilmente anche quella generalmente meglio riuscita dell’intero portfolio di Hideo Kojima è sicuramente la saga di Metal Gear e Metal Gear Solid, una serie che nel corso degli anni si è affermata con una gran quantità di capitoli sempre diversi tra loro - seppur tutti accomunati dalla stessa anima di base - che le hanno permesso di diventare uno dei grandi mostri sacri della storia dell’industria videoludica.

Proprio il numero dei capitoli che compongono la serie è indice dell’estrema prolificità dell’autore giapponese, che nel corso di poco meno di vent’anni ha supervisionato la realizzazione di ben 9 videogiochi appartenenti alla saga di Metal Gear Solid, oltre ai due capitoli di Metal Gear pubblicati tra il 1987 e il 1990 che costituiscono l’incipit narrativo dell’intera serie, per un totale di ben 11 videogiochi.



Vediamo quindi l’elenco completo di tutti i titoli che appartengono all’universo narrativo di Metal Gear e Metal Gear Solid, limitandoci però solamente a quelli considerati canonici ed escludendo remastered, riedizioni speciali e collection varie:

Metal Gear - 1987

Metal Gear 2 Solid Snake - 1990

Metal Gear Solid - 1998

Metal Gear Solid 2 Sons Of Liberty - 2001

Metal Gear Solid 3 Snake Eater - 2004

Metal Gear Solid Portable Ops - 2006 (non da tutti considerato completamente canonico)

Metal Gear Solid 4 Guns Of The Patriots - 2008

Metal Gear Solid Peace Walker - 2010

Metal Gear Rising Revengeance - 2013 (non da tutti considerato completamente canonico)

Metal Gear Solid Ground Zeroes - 2014

Metal Gear Solid V The Phantom Pain - 2015

In attesa di capire se Konami sceglierà di continuare la saga con un capitolo canonico, ipotesi che appare attualmente poco probabile, ormai da mesi si rincorrono le voci dell'esistenza di un remake del primo Metal Gear Solid, apparentemente realizzato da Bluepoint Games in esclusiva per PlayStation 5.