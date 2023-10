Metal Gear Solid: ecco quanto ha guadagnato la voce di Naomi Hunter

Quando mancano ancora diverse settimane al lancio di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, la veterana del doppiaggio videoludico Jennifer Hale ha svelato l'entità del compenso che ha percepito per aver prestato la propria voce all'iconica Naomi Hunter, dottoressa e scienziata a capo dello staff medico della FOXHOUND, nel primo episodio.

Nel corso del podcast My Perfect Console, Jennifer Hale ha svelato d'aver guadagnato 1.200 dollari per il doppiaggio di Naomi Hunter in Metal Gear Solid del 1998. Durante la stessa chiacchierata ha anche fatto notare che, sulla base delle informazioni in suo possesso, il primo episodio della saga ha portato nelle casse di Konami un totale di 176 milioni di dollari. Come fa notare anche IGN USA, il dato sugli incassi non risulta essere confermato in via ufficiale, tuttavia sappiamo che all'epoca Metal Gear Solid ha venduto 7 milioni di copie finendo per essere ricordato, ancora oggi, come una pietra miliare del medium videoludico.

I commenti della Hale arrivano pochi giorni dopo le dichiarazioni della SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists), che dopo i fallimenti delle trattative si starebbe apprestando ad estendere lo sciopero degli attori anche al mondo dei videogiochi, dove sono impegnati numerosi doppiatori e interpreti in motion capture.

Hale afferma che la disparità tra il suo compenso e il successo di Metal Gear Solid "è indicativa di ciò che accade nella cultura moderna", pertanto per il futuro spera in "una struttura flessibile che possa onorare gli sviluppatori indipendenti, i budget e le capacità dei team". In altre parole, chiede, come molti suoi colleghi, un sistema studiato per ricompensare gli addetti ai lavori in base ai risultati di mercato del gioco al quale hanno lavorato.

Durante la sua carriera, cominciata nell'ormai lontano 1988, Jennifer Hale ha doppiato una moltitudine di personaggi videoludici, tra cui la Comandante Shepard in Mass Effect (guadagnandosi anche una nomination ai Game Awards nel 2010) e in tempi più recenti Rivet in Ratchet & Clank: Rift Apart. Tornando a Metal Gear Solid, ricordiamo che ritornerà il 24 ottobre assieme ai due successivi episodi nella Metal Gear Solid: The Master Collection Vol. 1 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, in uscita il 24 ottobre.