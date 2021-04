Metal Gear Solid oltre Kojima: Konami vuole affidare l'IP a un nuovo studio, per un rumor

Mentre continuano a rimbalzare in rete i rumor sul gioco di Kojima rifiutato da Sony, il sedicente insider ACG-Gaming riferisce che i vertici di Konami starebbero avviando dei contatti con altre software house per affidare loro lo sviluppo dei prossimi capitoli della serie di Metal Gear Solid.

ACG-Gaming afferma di aver ricevuto queste nuove indiscrezioni dalla medesima "gola profonda" interpellata dal giornalista Imran Khan per discutere del posticipo di Deathloop e dell'ipotetico rinvio interno di Starfield da parte di Bethesda.

Ebbene, a detta di questo informatore anonimo Konami si sarebbe attivata per portare avanti la pesante proprietà intellettuale di Metal Gear Solid: "Konami sta provando a concedere la licenza di sviluppo della serie a una nuova software house".

A prescindere dalla veridicità o meno di queste nuove voci di corridoio, l'ipotesi di un futuro della saga action di Metal Gear senza il diretto contributo di Hideo Kojima e dei collaboratori più stretti del vulcanico game designer giapponese non sarebbe così improbabile, in funzione dell'incredibile popolarità di questa IP. Gli stessi rappresentanti della compagnia nipponica, d'altronde, hanno già manifestato "indirettamente" la volontà di non abbandonare questa serie, come testimoniato dalla recente vendita del merchandise di Metal Gear nello store Konami.