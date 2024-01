Metal Gear Solid: Kurt Russel spiega perché non ha mai doppiato Snake

Pur essendo stato una delle principali fonti di ispirazione per la creazione di Snake in Metal Gear Solid, Kurt Russel non ha mai voluto doppiare l'iconico personaggio ideato da Hideo Kojima. L'attore staunitense ha spiegato i motivi per cui non si è mai avvicinato alla saga videoludica nel corso di una recente intervista concessa a GQ.

Sappiamo bene come Kurt Russel abbia interpretato Jena Plissken nel cult cinematografico 1997: Fuga da New York di John Carpenter. Si tratta di una figura iconica che ha ispirato la futura creazione di Snake in Metal Gear Solid. Ma allora perché Russel ha deciso di non prendere parte alla caratterizzazione del personaggio?

"Ascolta, sono piuttosto pigro per natura", spiega Russell. "Ci sono stati diversi momenti in cui le persone volevano che [io] facessi qualcosa. Non lo so, sono un tipo da cinema. Devi capire che, dal mio punto di vista, che si tratti di Elvis, o Snake Plissken, o Jack Burton, o R.J. MacReady, quello riguardava quel progetto. Era quella cosa. Entri in quella mentalità. Lo crei tu. Vuoi che esista quel mondo.

Facevo interviste quando stava per uscire Elvis [film biografico del 1979] e mi dicevano: 'Dai, fai un un po' di Elvis per noi.' Non funziona in questo modo, non entri ed esci semplicemente dal personaggio. Devi lavorarci. Lo perfezioni, poi lo fai e vieni pagato per quello. Vengo da un'epoca diversa. Non ero interessato ad "espandermi" finanziariamente da qualcosa che avevamo o avevo creato in termini di personaggio".

Inoltre, il senso di ammirazione nei confronti del lavoro di Carpenter avrebbe inevitabilmente costituito un ulteriore ostacolo per l'attore: "Guardavo [una sceneggiatura] e dicevo: 'Non è stata scritta da John' Non ha l’odore giusto. John non è qui a farlo. Non lo farò. Andiamo a fare qualcosa di nuovo, facciamo qualcosa di fresco, andiamo a creare un altro personaggio iconico, piuttosto che dire "Come possiamo spremere questo personaggio iconico?".

Nel frattempo, il preload di Metal Gear Solid Delta Snake Eater è live su Xbox, e questo lascia presagire l'arrivo di novità durante lo State of Play di mercoledì 31 gennaio.