Metal Gear Solid Master Collction Vol 1: niente supporto a mouse e tastiera su PC?

Nel mentre i fan sospettano che Konami stia già pensando a Metal Gear Solid Master Collection Vol 2, emergono nuovi dettagli riguardanti il primo volume della raccolta dedicata alla celebre serie ideata da Hideo Kojima.

Konami ha per un breve lasso di tempo reso disponibile la pagina Steam di Metal Gear Solid Master Collection Vol 1, all'interno della quale sono apparse diverse informazioni riguardanti l'operazione di restauro del noto franchise. Gli utenti più attenti hanno immediatamente notato come nella descrizione del prodotto venisse segnalato il mancato supporto a mouse e tastiera: "Avviso: Metal Gear Solid – Master Collection Version richiede un controller per poter giocare. L'utilizzo di mouse e tastiera non è supportato", recitava il messaggio avvistato dagli utenti,

Si tratterebbe di una lacuna non da poco per chi è abituato a giocare su PC ed è intenzionato ad acquistare la collezione sul marketplace di Valve. Tuttavia, la pagina Steam di Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 non è più consultabile al momento, e non è da escludere che possano esserci dei cambiamenti in positivo fino all'uscita della raccolta, in programma per il 23 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch.

Intanto è stato svelato che Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 peserà solo 2GB su cartuccia per Nintendo Switch.