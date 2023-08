Metal Gear Solid Master Collection: alcune scene potrebbero essere invecchiate male

Un disclaimer all'interno della Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 tiene a precisare che la "visione originale del creatore" di Metal Gear Solid è rimasta intoccata, indicando che alcuni contenuti ai giorni nostri potrebbero risultare meno appropriati.

L'avvertenza recita testualmente: "Questo gioco contiene espressioni e tematiche che potrebbero essere considerate inattuali. Tuttavia, questi elementi sono stati inclusi senza alterazioni per preservare il contesto storico in cui è stato realizzato il gioco e la visione originale del creatore. Si consiglia al giocatore di osservare discrezione".

In sostanza, l'impatto che alcune scene - anche se non viene precisato quali - potrebbero avere a distanza di più di due decenni dall'uscita dei capitoli originali potrebbero turbare la sensibilità moderna.

Il nome del "creatore", vale a dire Hideo Kojima, non è menzionato esplicitamente, ma chiaramente l'avviso è riferito a lui e ai giocatori che erano preoccupati di un possibile snaturamento della sua opera. Per adesso, la collection non prevede Metal Gear Solid 4.

Dopo la notizia, sono iniziate a circolare in rete alcune teorie su quali potrebbero essere le scene il cui contesto oggi potrebbe apparire fuori luogo o datato e alcuni hanno ipotizzato che possano avere a che fare con la rappresentazione della figura femminile in alcuni dei giochi.

Intanto, per approfondimenti del gioco, vi rimandiamo alla nostra Prova di Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 su Nintendo Switch.