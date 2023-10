Metal Gear Solid Master Collection, Day One rotto! 10 secondi per caricare il menu su PS5?

Manca ancora qualche giorno al lancio ufficiale di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, che ricordiamo essere fissato per la giornata di martedì 24 ottobre, ma qualcuno sta già giocando alla versione retail per PlayStation 5.

Come abbiamo avuto modo di scoprire bazzicando su Reddit, un videogiocatore italiano non solo è già entrato in possesso di una copia fisica di Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 per PlayStation 5, ma ha anche cominciato a trasmettere delle sessioni di gameplay tratte da Metal Gear Solid 1, uno dei sei videogiochi inclusi nella raccolta.

Seguendo il link allegato al post di Reddit avrete modo di vedere un lungo video gameplay di 1 ora e 44 minuti, il quale mostra il nuovo menu di gioco realizzato appositamente per la raccolta e mette in evidenza il comparto grafico della produzione, che rappresenta un semplice porting della versione PS1. Non si evidenziano miglioramenti grafici sostanziali, trattandosi di una riproposizione del gioco datato 1998 con tutti i suoi pixel inalterati e il medesimo rapporto d'aspetto 4:3. Sarete felici di sapere in ogni caso che è rimasto intatto anche l'imperfetto ma iconico doppiaggio in lingua italiana, ma questo ve lo avevamo già confermato nella nostra anteprima di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1.

Il filmato sta tuttavia facendo parlare di sé su Reddit anche per un vistoso difetto: com'è possibile vedere al minuto 0:56 e al minuto 1:11, il menu di gioco impiega fino a dieci secondi per caricarsi, un tempo insolitamente lungo per un porting che gira su una console dotata di SSD e quattro generazioni più giovane. Prima di allarmarci, in ogni caso, preferiamo attendere il lancio ufficiale del gioco, dal momento che sembra un problema tranquillamente risolvibile con una patch di lancio. Il titolo non è evidentemente ancora pronto al debutto, dal momento che il giocatore che lo ha ottenuto in anticipo ha fatto sapere che attualmente non risultano disponibili neppure i trofei.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, ricordiamo, esce il 24 ottobre anche su PS4, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, oltre che su PS5. Assieme al primo Metal Gear Solid (con VR Missions/Special Missions incluse) trovano posto anche Metal Gear (anche in versione NES/FC), Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (versione HD Collection), Metal Gear Solid 3: Snake Eater (versione HD Collection), Snake's Revenge e tanti contenuti aggiuntivi sotto forma di colonne sonore e libri digitali.