Metal Gear Solid Master Collection, già si pensa a Vol 2: tra MGS 4 e Peace Walker

Dopo aver svelato ufficialmente la data di uscita di Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, il team di Konami ha aperto i preordini per la raccolta dedicata alla celebre saga videoludica.

Neanche il tempo di scoprire nel dettaglio i contenuti e il prezzo di Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, che i fan già hanno iniziato a chiedersi quali saranno i contenuti della prossima tassella del progetto. La denominazione Vol.1, in effetti, sottintende l'intenzione da parte di Konami di dare seguito all'iniziativa con un Vol.2, il cui annuncio potrebbe giungere nel corso dell'autunno/inverno, in seguito al lancio della prima raccolta.

Ma quali potrebbero essere i contenuti di Metal Gear Solid Master Collection Vol.2? I principali candidati sono ovviamente Metal Gear Solid IV: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker e Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, comprensivo del prologo Metal Gear Solid V: Ground Zeroes. Indizi in tal senso giungono anche dal sito ufficiale della saga. Come segnalato da diversi utenti, nella sezione dedicata a Master Collection Vol.1, il portale include infatti dei placeholder per i tre titoli citati.



Al pacchetto, potrebbero però aggiungersi ulteriori contenuti legati alla serie targata Hideo Kojima esorditi nel corso degli anni:

Metal Gear Solid: Portable Ops ;

; Metal Gear: Ghost Babel ;

; Metal Gear Solid: Revengeance ;

; Metal Gear Solid: Acid ;

; Metal Gear Solid: Acid 2;

Per saperne di più, come già accennato, sarà probabilmente necessario aspettare il periodo invernale, in seguito alla pubblicazione di Metal Gear Solid Master Collection Vol.1.