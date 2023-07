Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 in arrivo su PS4? C'è un indizio

Per il momento, tra le piattaforme su cui uscirà Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, non sono state comunicate da parte di Konami console old-gen. Eppure, un indizio dal rating ESRB lascerebbe ora pensare a un arrivo anche su Playstation 4.

Gli utenti di Resetera hanno infatti adocchiato la dicitura "PlayStation 4" tra le piattaforme menzionate nell'elenco che precede la descrizione dei contenuti di gioco, gli elementi interattivi e il riassunto della valutazione da parte dell'ente americano a tutela dei videogiocatori.

Peraltro, proprio la stessa ESRB ha rivelato in questi giorni di star valutando la scansione facciale come mezzo per verificare i requisiti d'età degli utenti.

Quanto a Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, il riferimento alla console old-gen di casa Sony è ormai in essere da settimane e questo sta portando il popolo della rete a credere che un arrivo su Playstation 4 sia effettivamente concretizzabile.

Al momento non ci sono conferme, né smentite, ufficiali da parte di Konami, ma vi ricordiamo che l'intera collezione dedicata alle prime tre avventure di Metal Gear Solid è prevista arrivare il 24 Ottobre su Playstation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, e PC. Naturalmente, c'è già anche chi guarda avanti e attende l'annuncio di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2.