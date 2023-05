Metal Gear Solid Master Collection Vol 1: il bundle ha una finestra di lancio su PS5

Come anticipato dagli insider nel corso del pomeriggio, Konami non ha solo annunciato il remake del terzo capitolo della serie di Hideo Kojima, ma ha anche svelato l'arrivo di Metal Gear Solid Master Collection Vol 1.

All'interno del bundle troveremo il primo Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Purtroppo l'annuncio è avvenuto semplicemente mostrando un'immagine e, almeno per il momento, non è chiaro se si tratti di una riproposizione dei capitoli originali senza modifiche di alcun tipo o se vi sia anche un qualche ritocco grafico per goderseli ad una risoluzione e ad un framerate aumentati rispetto a quanto visto su PS1 e PS2.

L'unica certezza è che il pacchetto è in uscita il prossimo autunno 2023 su PlayStation 5, ma non si esclude che sia in arrivo anche su PC e Xbox Series X|S. Il fatto che si tratti di un primo volume lascia inoltre intendere che sia in arrivo anche un altro bundle, così che i giocatori possano godersi sulle console di ultima generazione tutti i capitoli della storica serie stealth con protagonista Snake.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che nel corso della serata è stato anche annunciato con un trailer Fairgames, il game as a service esclusiva PlayStation in sviluppo presso il team di Jade Raymond.