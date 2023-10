Metal Gear Solid Master Collection Vol 1, doccia fredda: non funziona su Steam Deck

Come sappiamo, Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 ha ricevuto tantissime recensioni negative su Steam, con l'utenza che ha manifestato il proprio malcontento per il modo con cui Konami ha realizzato la raccolta. E come se non bastasse ci sono brutte notizie anche per i possessori di Steam Deck.

Come fatto notare dal portale Gaming on Linux, almeno per il momento la Collection non funziona sulla piattaforma portatile di Valve, nello specifico Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Entrambi i giochi si bloccano una volta arrivati al menù principale, con gli utenti che vengono poi riportati nella home di Steam: il massimo che è possibile vedere sono dunque i filmati introduttivi dei due titoli, che si mostrano tra l'altro pieni di problemi tra audio mancante e, nel migliore dei casi, suoni distorti.

Al contrario, invece, il primo Metal Gear Solid sembra funzionare correttamente per la larga maggioranza del tempo e senza alcun tipo di problema tecnico evidente. Anche in questo caso tuttavia non è tutto rose e fiori, in quanto Gaming on Linux segnala il rischio di ritrovarsi file di salvataggio cancellati automaticamente chiudendo il gioco attraverso il menù di Steam. In poche parole, per adesso sarebbe meglio evitare di giocare Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 attraverso Steam Deck, almeno fino a quando non viene trovata una soluzione per avviare correttamente tutti i giochi della raccolta.

Nel frattempo qualcuno ha già creato una mod per i 4K in Metal Gear Solid Master Collection Vol 1, superando così i 720p nativi del prodotto Konami.