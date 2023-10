Metal Gear Solid Master Collection Vol 1: c'è già la prima mod per arrivare a 4K su PC

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Metal Gear Solid Master Collection Vol 1, i grandi classici inclusi nella raccolta non hanno goduto di particolari migliorie tecniche restando sostanzialmente fedeli alle controparti originali. Almeno su PC intervengono però i mod a risollevare la situazione.

Il modder Sergeanur ha infatti messo a disposizione la MGSResolutionPatch che permette di regolare a piacimento la risoluzione di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3 Snake Eater: in questo modo, dunque, è possibile andare oltre i nativi 720p per arrivare a 1080p, 1440p e 4K. L'autore della mod sottolinea in ogni caso che si tratta di un lavoro sperimentale e dunque potrebbero non mancare eventuali inconvenienti tecnici: nello specifico, utilizzando la mod con Metal Gear Solid 2 si rischia di incorrere in più bug per l'interfaccia che potrebbero così compromettere le funzionalità del gioco.

Nessun problema invece con Metal Gear Solid 3, che fila lascio anche con la mod installata. In generale, comunque, almeno per i giocatori PC si tratta di un'interessante occasione per riscoprire i capolavori Konami al meglio delle loro capacità tecniche, andando oltre il lavoro di porting effettuato dalla compagnia nipponica. L'impossibilità di andare oltre i 720p nativi è stata una delle principali ragioni dietro al review bombing di Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 su Steam in risposta all'operato di Konami: chissà se la creazione di Sergeanur riuscirà a placare gli animi di più utenti.