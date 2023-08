Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 esce anche su PS4, ora è ufficiale!

Nelle scorse settimane si erano diffusi rumor sull'uscita di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 anche su PS4, in aggiunta alle già note edizioni PS5, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch. Adesso arriva la conferma definitiva da parte di Konami.

Il PlayStation Blog, così come la nostra anteprima di Metal Gear Solid Master Collection su Switch, rivela che, nel corso di un recente evento incentrato sulle sue produzioni future, la compagnia nipponica ha annunciato ufficialmente che Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 sbarcherà anche su PlayStation 4. Al momento però Konami non ha rivelato maggiori dettagli sulla versione per le piattaforme Sony di vecchia generazione, senza rivelare nemmeno la data d'uscita: è dunque possibile che la versione PS4 non arrivi già il prossimo 24 ottobre 2023 assieme alle altre versioni, ma potrebbe esordire in un secondo momento.

Sulla questione servono dunque maggiori chiarimenti nel prossimo futuro da parte di Konami, anche solo per capire quale potrebbe essere l'ipotetica finestra di lancio su PS4, in ogni caso si tratta di una buona notizia per tutti coloro che ancora non hanno compiuto il salto all'attuale generazione ed erano comunque desiderosi di mettere le mani sulla raccolta tutta incentrata su Metal Gear Solid.