Metal Gear Solid Master Collection Vol.1: Hideo Kojima non è citato nei crediti

Era il 2015 quando le strade di Konami e Hideo Kojima si separarono, non senza controversie. Da allora lo studio nipponico non ha più citato lo storico game designer, rimuovendo anche il suo nome da tutti i Metal Gear Solid da lui realizzati. La situazione non è cambiata con Metal Gear Solid Master Collection Vol.1.

Nei nuovi riconoscimenti realizzati nello specifico per la raccolta targata Konami, infatti, non compare il nome di Kojima, rimasto comunque presente nei crediti dei singoli giochi individuali ripresi dalle versioni originali. Tuttavia i crediti della Master Collection Vol.1 non citano mai il leader di Kojima Production, neanche attraverso un semplice grazie. Lo stesso discorso si estende anche a David Hayter, doppiatore di Snake, ed al resto del cast della serie. Nei riconoscimenti relativi alla raccolta, Konami si è limitata a riportare un "grazie a tutto lo staff ed i fan della serie originale di Metal Gear".

Va comunque detto che Konami non aveva alcun obbligo di citare Kojima all'interno della Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, anche se tale mossa potrebbe inevitabilmente far storcere il naso a molti appassionati di Metal Gear Solid e dei lavori di Kojima in generale. Non è comunque la prima volta che una situazione del genere si verifica con riedizioni di opere passate: ad esempio anche in Metroid Prime Remaster c'è solo una schermata di ringraziamento generale ai vecchi autori.

Tornando alla raccolta Konami, la nostra recensione di Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 analizza a fondo il lavoro di porting effettuato dagli autori, non senza qualche perplessità.