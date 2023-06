Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 su Nintendo Switch: solo 2 GB su cartuccia

Dopo aver confermato tutti i dettagli in merito a contenuti, prezzo e piattaforme di lancio di Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, il team di Konami condivide un dettaglio importante in merito alla versione retail per Nintendo Switch della raccolta.

Dal sito ufficiale della produzione, arriva infatti la conferma che sulla cartuccia di gioco per l'hardware Nintendo sarà presente una minima parte dei contenuti previsti. Il restante volume di GB dovrà invece essere scaricato dai videogiocatori direttamente nella memoria di Nintendo Switch. Complessivamente, la versione Nintendo Switch di Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 sarà di 24,1 GB, ma solamente 2,4 GB saranno i dati salvati all'interno della cartuccia di gioco per la console ibrida.

Metal Gear Solid : 4,8 GB (di cui, 1,4 GB per Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake);

: 4,8 GB (di cui, 1,4 GB per Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake); Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty : 8.0 GB;

: 8.0 GB; Metal Gear Solid 3: Snake Eater : 12.2 GB;

: 12.2 GB; Contenuti bonus : 1.0 GB;

: 1.0 GB; Contenuti bonus video: 30 GB;

I valori qui riportati, segnala Konami, sono ancora approssimativi e verranno confermati nel corso delle prossime settimane o comunque entro il settembre 2023. La data di lancio di Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 è invece stata confermata per il prossimo 24 ottobre 2023, su Nintendo Switch, PC (via Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.