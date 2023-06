Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 su Nintendo Switch: trailer svela data di uscita

Con il consueto ritmo serrato, il Nintendo Direct estivo non si risparmia, e porta in scena anche l'annuncio della versione per Nintendo Switch di Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, con tante nuove informazioni sulla raccolta.

Con il trailer che trovate in apertura a questa news, viene ribadita l'inclusione del gioco dei primi tre capitoli della serie a firma Hideo Kojima:

Metal Gear Solid ;

; Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ;

; Metal Gear Solid 3: Snake Eater;

Si ribadisce inoltre l'inclusione nel pacchetto di ulteriori frammenti del mosaico dell'iconica saga videoludica. Tra questi spiccano il primo Metal Gear, al quale si accompagnerà anche Metal Gear 2: Solid Snake.



Dal Nintendo Direct arriva inoltre la conferma che saranno presenti all'appello anche Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel e Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel. In aggiunta, per ognuno dei giochi inclusi in Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 sarà disponibile la colonna sonora digitale, uno speciale masterbook e una guida strategica.

Nel corso del Nintendo Direct, il team di Konami ha confermato che Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 arriverà su Nintendo Switch il prossimo 24 ottobre 2023. Presumibilmente, in questa stessa data la raccolta approderà anche su PlayStation 5.



Dal Nintendo Direct è inoltre giunto l'annuncio di Super Mario Bros Wonder e un nuovo trailer di Pikmin 4.