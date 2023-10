Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 piace alla stampa internazionale: i voti

Anche se nella nostra recensione di Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 abbiamo evidenziato i limiti di un lavoro di conversione piuttosto limitato al netto della bellezza dei singoli giochi che compongono la raccolta, la critica internazionale sembra essere rimasta nel complesso soddisfatta dalla Collection di Konami.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, su Metacritic la versione PlayStation 5 di Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 ha raggiunto un metascore di 78 basato su 20 recensioni della stampa. 14 di queste sono da "semaforo verde", dunque con voti dal 75 in su, mentre le restanti hanno valutazioni da "semaforo giallo", dunque con valutazioni che vanno da 50 a 74. Non si segnalano invece bocciature nette, almeno per adesso.

Non mancano nemmeno voti di assoluta eccellenza, come il 95 di God is a Geek o il 90 di Finger Guns e Game Reactor Spain, sebbene comunque il grosso dei voti si aggiri sull'80 (assegnato da testate quali GameSpot, Push Square, PlayStation Lifestyle, Shacknews e Areajuegones). I verdetti più severi arrivano invece da Vandal, che non va oltre il 70, e da Stevivor, che boccia la raccolta con un 50. The Verge lascia un commento senza voto, riconoscendo il grande valore dei singoli giochi della raccolta ma criticando Konami per come ha riproposto questi classici senza grossi sforzi aggiuntivi.

Per il momento, infine, non ci sono recensioni relativi alle altre versioni della Master Collection Vol.1, nemmeno dell'edizione per Nintendo Switch.