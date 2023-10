Metal Gear Solid Master Collection Vol 1: tutti i problemi noti al lancio

A ridosso della pubblicazione di Metal Gear Solid Master Collection Vol 1, Konami ha deciso di preparare i futuri acquirenti del pacchetto svelando quelli che sono i problemi noti della versione iniziale.

Sembrerebbe che i vari titoli della serie presenti nel pacchetto soffrano di qualche problema. Si parte da con i due Metal Gear per NES (il capitolo 1 e Snake's Revenge), che in questa riedizione mostrano un problema con la sincronizzazione audio/video nei filmati facenti parte dei contenuti bonus. Manca invece la possibilità di passare dalla modalità in finestra a quella a schermo intero nelle versioni MSX2 di Metal Gear e Metal Gear 2. La trilogia formata da Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3 Snake Eater è invece afflitta da generici problemi prestazionali durante le scene d'intermezzo, oltre ad un ritardo nella comparsa di alcuni effetti grafici non ben precisati. A coinvolgere solo il glorioso MGS3 sono invece errori di battitura nei sottotitoli, inclusi quelli in italiano. Non mancano infine alcuni problemi nell'attivazione di alcune musiche, che partono con ritardo rispetto a quanto previsto nell'opera originale.

Occorre precisare che si tratta di problematiche che non resteranno a lungo nel pacchetto, visto che Konami ha già confermato che una patch correttiva è attualmente in lavorazione e non escludiamo che possa arrivare già tra qualche giorno.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Metal Gear Solid Master Collection Vol 1.