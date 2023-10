Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: qualità peggiore di PS3, dice Digital Foundry

Nel mentre David Hayter torna ad interpretare Snake nel nuovo spot di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, Digital Foundry non ha da spendere parole di elogio nei confronti del lavoro tecnico svolto da Konami per "tirare a lucido" i primi capitoli della storica saga stealth.

La collection messa in piedi da Konami consente ai possessori di PC e console current gen di accedere ad alcuni dei titoli più importanti della storia del medium, e ci sono un sacco di chicche extra dedicate ai fan, tuttavia sembra che non ci sia stato alcuno sforzo per rendere più godibili queste esperienze a molti anni dalla loro originale pubblicazione.

Quelle incluse nella Master Collection dovrebbero costituire le versioni migliori dei giochi di Metal Gear Solid inclusi nella raccolta, eppure le parole di Digital Foundry stroncano il lavoro di Konami. Secondo John Linneman, la qualità dell'immagine offerta dai giochi è "peggiore" rispetto alle remastered dell'era che Bluepoint ha portato su PS3 e Xbox 360. Linneman sottolinea inoltre che, nonostante Konami abbia affermato il contrario, ha potuto constatare che i giochi della collection girano tutti a 720p, e non a 1080p, su tutte le piattaforme.

Ciò mette in cattiva luce anche il potenziale Vol. 2 di questa raccolta, che si dice debba includere Metal Gear Solid 4: Sons Of The Patriots, che potrebbe così finalmente diventare multipiattaforma.