Metal Gear Solid Master Collection Vol 1: finalmente risolti i problemi dei Trofei su PS4

Con l'arrivo dell'Update 1.3.1 per Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, Konami non solo apporta alcune modifiche tecniche minori volte a rendere la raccolta più stabile, ma risolve anche un problema specifico che affliggeva nello specifico la versione PlayStation 4 del gioco.

Con la nuova patch adesso è possibile sbloccare correttamente tutti i Trofei su PS4 di Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3 Snake Eater una volta raggiunte le condizioni necessarie per ottenerli. In precedenza l'edizione per la console old-gen di Sony era afflitta proprio da un problema tecnico che impediva lo sblocco di alcuni Trofei, ma non era ancora stato risolto fino ad ora, grazie all'arrivo della patch 1.3.1: in questo modo adesso tutti i giocatori potranno ricevere correttamente ogni obiettivo.

Konami tuttavia precisa che alcuni Trofei potrebbero non venire sbloccati con l'installazione della patch anche se le condizioni per riceverli sono già state rispettate: in tal caso la compagnia nipponica suggerisce ai giocatori di ripetere il procedimento per ottenerli in maniera definitiva. Questa è in ogni caso la novità principale dell'ultimo Update, ma Konami sta continuando a monitorare la raccolta in cerca di ulteriori problemi da risolvere, pertanto non è da escludere l'arrivo nel prossimo futuro di un'ulteriore patch per Metal Gear Solid Master Collection Vol 1.

Intanto su PC ci pensano i modder a perfezionare ed arricchire sempre di più la Collection: ad esempio una mod per MGS Master Collection Vol 1 permette ora di camminare accovacciati giocando a Snake Eater.