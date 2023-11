Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, scontata su Amazon a pochi giorni dall'uscita

Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 è una raccolta che include le versioni originali di Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid (incluso VR Missions/Special Missions), le versioni HD Collection di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

È stato annunciato al Playstation Showcase del 2023 il 24 maggio, dopo l'annuncio di Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Uscita il 24 ottobre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam e Nintendo Switch e ora già in offerta su Amazon. Tra i contenuti extra dei giochi troviamo inoltre un esclusivo Screenplay Book digitale e un Master Book con dettagli della storia e dei personaggi del gioco.

Acquistando il Volume 1 della raccolta si avrà anche accesso a diversi contenuti bonus, come per esempio le due versioni regionali di Metal Gear, la versione originale di Snake's Revenge, la prima e la seconda Digital Graphic Novels in formato video ed una colonna sonora digitale.

Di seguito i link ai per acquistarla al prezzo scontato di 50,99 euro per PS5 o 56,46 euro per Nintendo Switch:

Non appena sarà disponibile su Amazon, vi segnaleremo anche le aperture dei preordini di Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, in uscita nel 2024 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, al momento non sono previste delle versioni per PS4 e Xbox One del gioco.