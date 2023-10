Metal Gear Solid Master Collection Vol 1, trofei svelati: la prima volta di MGS1!

Manca ancora qualche giorno al lancio di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, ma come abbiamo visto nei giorni ci sono già delle copie fisiche in circolazione. Con la raccolta già nelle mani di alcuni giocatori, hanno trovato diffusione in rete anche i trofei dei differenti giochi inclusi.

Stando a quanto abbiamo appreso bazzicando in rete, Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 offrirà almeno quattro liste di trofei separate, ognuna dotata di platino:

Metal Gear 1&2: 13 Trofei (Divisione attualmente non nota, ma c'è il Platino e almeno 6 Trofei Oro)

Metal Gear Solid: 19 Trofei (1 Platino, 9 Oro, 3 Argento e 6 Bronzo)

Metal Gear Solid 2: 52 Trofei (1 Platino, 2 Oro, 9 Argento e 40 Bonzo)

Metal Gear Solid 3: 52 trofei (1 Platino, 2 Oro, 9 Argento e 40 Bronzo)

Parliamo di un totale di ben 136 Trofei, un numero abbastanza grande da mandare in estasi qualsiasi trophy hunter. In questa sede ci teniamo a riportare nel dettaglio la lista completa dei trofei di Metal Gear Solid, la prima della sua storia (il secondo e il terzo capitolo l'avevano già ricevute nell'ambito della HD Collection). Chiaramente, se non volete spoiler di alcun tipo, interrompete immediatamente la lettura!

Metal Gear Solid (Master Collection Vol. 1) | Lista dei trofei

Veterano dei trofei - Sblocca tutti i trofei (Platino)

Inizio missione - Inizia una nuova partita (Bronzo)

Revolver Ocelot - Sconfiggi Revolver Ocelot (Bronzo)

Carro armato M1 - Sconfiggi il Carro Armato M1 (Bronzo)

Ninja - Sconfiggi Ninja (Bronzo)

Psycho Mantis - Sconfiggi Psycho Mantis (Bronzo)

Sniper Wolf - Sconfiggi Sniper Wolf (Argento)

Hind D - Sconfiggi l'elicottero Hind D (Argento)

Sniper Wolf (Secondo scontro) - Vinci il secondo scontro con Sniper Wolf (Oro)

Vulcan Raven - Sconfiggi Vulcan Raven (Oro)

Metal Gear REX - Sconfiggi il Metal Gear REX (Oro)

Liquid Snake - Sconfiggi Liquid Snake (Oro)

Inizia l'addestramento VR - Completa una missione dell'addestramento VR (Bronzo)

La spia che leggeva - Leggi tutte le pagine del compendio della storia (Argento)

Bandana ottenuta - Ottieni la bandana (Oro)

Mimetica ottica ottenuta - Ottieni la mimetica ottica (Oro)

Nome in codice d'élite - Ottieni il nome in codice Fox o Big Boss (Oro)

Esperto di addestramento VR - Completa tutte le missioni dell'addestramento VR (Oro)

Esorcista Fotografico - Esorcizza la foto di un fantasma (Oro)

Curiosi di scoprire anche i trofei degli altri giochi? Allora seguite questi link per Metal Gear Solid 2 Metal Gear 1&2 . Il lancio della raccolta, ricordiamo, è fissato per martedì 24 ottobre!